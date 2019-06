Verdachte Mexicanen crystal meth-lab in Wateringen: ‘We waren slaven’

Drie Mexicanen die in februari werden aangehouden in een laboratorium in Wateringen omdat ze hier de harddrug crystal meth zouden produceren, beweren dat ze slachtoffer zijn van mensenhandel. Ze zouden als slaaf in de loods hebben moeten werken.

Op 26 februari viel de politie de loods aan de Schipluidenseweg in Wateringen binnen en vond hier 400 kilo harddrugs, met een geschatte waarde van 80 miljoen euro. Het grootste deel bestond uit crystal meth, een zeer gevaarlijke drug die veel in Mexico wordt geproduceerd.



Bij de inval in Wateringen hield de politie zes verdachten aan, van wie er één uit Rotterdam komt. Twee verdachten zijn geboren in de Dominicaanse republiek, maar zouden een Spaans paspoort hebben. Drie mannen uit de loods aan de Schipluidenseweg kwamen uit Mexico.

De aangetroffen drugs in loods in Wateringen.

‘Misleid’

Tijdens een zitting bij de Haagse rechtbank vertelden de Mexicanen vandaag dat ze zijn misleid. ,,Ons werd verteld dat we in Europa konden gaan werken in de bouw. Bij aankomst hebben we heel iets anders aangetroffen”, zei een van hen.



Een andere verdachte vertelde dat hij was geronseld in een sportschool in de Mexicaanse stad waar hij werkte. Bij aankomst in Nederland moesten de mannen hun paspoorten en mobiele telefoons inleveren. Vanuit een appartement werden ze vervolgens dagelijks in een geblindeerd busje naar Wateringen vervoerd. Ze konden het werk niet weigeren, aldus de Mexicanen. ,,Ik was bang dat ze mijn familie iets zouden aandoen”, aldus één van hen.

‘Geen aanknopingspunten’

Het OM hecht echter weinig waarde aan hun verhaal. De officier van justitie verklaarde tijdens de zitting dat er ‘geen aanknopingspunten’ zijn voor een onderzoek naar mogelijke mensenhandel. De rechtbank erkende dat er in de Wateringse zaak wel sprake kan zijn van mensenhandel, maar dat geldt dan waarschijnlijk niet voor alle verdachten.



De rechtbank besloot de mannen in voorarrest te houden, zodat ze niet de benen kunnen nemen of het onderzoek kunnen dwarsbomen. De zaak wordt binnen drie maanden voortgezet.

Uitbreiding

De politie stuit op steeds meer crystal methlabs in Nederland. Mexicaanse drugskartels proberen de levensgevaarlijke drug in West Europa aan de man te brengen, waarschuwen politiebronnen. Volgens politiebronnen zijn Mexicaanse drugskartels bewust bezig deze markt uit te breiden. ,,Ze zijn bezig de Europese markt op te gaan met hun crystal meth.”

