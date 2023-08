Verdachte probeert met bootje te vluchten, politiehelikopter zet achtervolging in

Jumbo eist ruim 100.000 euro van klant Sharol die ‘vergat’ sushi af te rekenen

Jumbo Koornneef eist een schadevergoeding van ‘meer dan 100.000 euro’ van de klant die enkele maanden geleden met haar huilende peuter werd opgesloten in de winkel op verdenking van winkeldiefstal. Dat kondigt het bedrijf aan in een brief aan de vrouw. De Westlandse stelde dat er sprake was van een misverstand en dat zij de zaak niet kreeg opgelost omdat ze ‘een kleurtje‘ heeft. Volgens de winkel zijn haar beweringen ‘onjuist, ongefundeerd en schadelijk‘ voor het bedrijf.