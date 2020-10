Verdachte van fatale steekpartij 's-Gravenzande: ‘Ik was me er niet meer van bewust dat ik een mes in mijn hand had’

Live TwitterMariusz S., de man die ervan wordt verdacht in februari dit jaar de halfbroer van zijn ex-vriendin te hebben doodgestoken in de Sand-Ambachtstraat in ‘s-Gravenzande, staat vandaag voor de rechter.

Delen per e-mail

Het slachtoffer, een 41-jarige Hagenaar van Poolse komaf, werd op zaterdag 22 februari neergestoken op de stoep voor de woning van de verdachte. Het slachtoffer werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Zes dagen later overleed hij aan zijn verwondingen.

Eén van de buren zei destijds dat er een slagersmes, ‘zo één als in het computerspel GTA’ bij gebruikt was. ,,Er stond een man bij met bloed op zijn armen. Die bleef er de hele tijd bij. Hij liep rond alsof hij dacht: ‘what the fuck heb ik gedaan?’.” De Poolse Mariusz S. kon direct door agenten worden aangehouden.

Volgens een bewoner van het huis waarin de ruzie ontstond, zouden relationele problemen hebben gespeeld. ,,Iedereen is in shock”, zei ze eerder in het Engels tegen deze krant.

Steekwapens

Volgens de advocaat hebben getuigen de twee Polen op straat om elkaar heen zien draaien met de steekwapens.,,Het slachtoffer had twee messen, mijn cliënt één. Ze kenden elkaar.” Tijdens de zitting vandaag zegt S. dat hij zich wilde verdedigen. ,,Ik was me er niet meer van bewust dat ik een mes in mijn hand had.”

Volgens bewoners van het huis waar S. woonde, was een ruzie in de relationele sfeer de aanleiding. De halfbroer van de ex-vriendin van S. werd gebeld om vanuit Den Haag naar ‘s-Gravenzande te komen om een vrouw op te halen. Dat mondde uit in een ruzie met de verdachte, die hij met zijn leven moest bekopen.

Verslaggever Bart Lelieveld is bij de zitting aanwezig en twittert live mee.