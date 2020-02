Verdelen en heersen: Dean van Haeren rekent op winst van Quintus

De Haagse Furie is een bijnaam, die hij als geuzennaam van zijn ploeggenoten heeft gekregen. Toch is Van Haeren niet een speler, die als een dolle tekeergaat. Integendeel. Want al is hij gedreven, zijn kracht ligt toch in zijn beheerste spel. ,,Ik vind het heerlijk om vanaf de midopbouw het spel te verdelen en met overzicht te proberen mijn teamgenoten vrij te spelen. Het voordeel is daarbij, dat ik zelf ook nog een verrassend schot heb, vlak achter de verdediging vandaan. Daarmee kan ik veel scoren.”



De Hagenaar, die ooit met handballen begon bij de traditionele volksclub SOS-Kwieksport, is in zijn element bij de Heulse vereniging. ,,Ik heb tot mijn twaalfde jaar in Den Haag gehandbald en ook mijn ouders waren er actief. Een leuke club, maar ik wilde hogerop en Quintus was een mooie stap vooruit. In de tien jaar in Kwintsheul heb ik zó veel bijgeleerd. Vooral ook de jaren in de BENE-League waren goud waard.”