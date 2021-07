Verdiepte variant Wippolderlaan (N211) van de baan, gemeenteraad doof voor smeekbedes omwonenden

Ambachts­weg in Wateringen blijft dicht na proef: ‘Ongewenst om de weg weer open te stellen’

25 juni De Ambachtsweg in Wateringen, die nu als proef is afgesloten voor doorgaand verkeer, wordt niet meer opengesteld. De proef wordt volgende maand geëvalueerd, maar verkeerswethouder Pieter Varekamp (VVD) stelt dat het ‘ongewenst is om de weg weer open te stellen’. Het verkeer moet via andere Wateringse wegen worden afgewikkeld.