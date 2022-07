Verdwijnen van gehate gele zakken kan Westland een fikse kostenpost opleveren

De coalitiepartijen hebben tot dusver gemeld dat er ruim 200.000 euro nodig is om terug te gaan naar het nascheiden van afval. De gele zakken voor de aparte inzameling van plastic, blik en drinkpakken kunnen in november van de lantaarnpalen. Dit voor elkaar krijgen was een van de speerpunten van Westland Verstandig en GemeenteBelang Westland, de twee lokale partijen die na de verkiezingen beiden tot de coalitie zijn toegetreden.