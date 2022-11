Verhuizing tennisvereniging weer in beeld door geluidsoverlast padel: ‘Nu kan het nog’

Actuele Westlandse bommen­kaart: grote kans op projectie­len langs kust en in Staelduin­se Bos

In Westland liggen nog altijd niet ontplofte bommen en granaten uit de Tweede Wereldoorlog. Er is zelfs een gemeentelijke kaart met mogelijke plekken waar die ‘rotzooi’ aanwezig is. Die kaart is geactualiseerd en geeft nog beter weer waar nog wat moet liggen. Vooral langs de kust en in en rondom het Staelduinse Bos zijn nog wel wat projectielen ‘verstopt’.

7 november