‘Verhuizing van WOS naar Veiling niet meer actueel’

De bouw van de tweede Berkenflat in ‘s-Gravenzande laat nog wel een jaar of vijf op zich wachten en daarom kan de lokale omroep WOS voorlopig nog wel even blijven zitten op de huidige locatie. De verhuizing naar de Veiling in Poeldijk is dan ook niet meer actueel.