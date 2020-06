Verkenning naar lightrailverbinding tussen Den Haag, Westland en Rotterdam

Eindelijk zekerheid voor bewoners van 43 agrarische woningen zonder tuinbouwbe­drijf

18 juni Bewoners van 43 tuinderswoningen die geen tuinbouwbedrijf (meer) hebben, kunnen opgelucht ademhalen. Het was nog steeds onzeker of ze in die huizen mochten blijven wonen, maar ze kunnen nu een vergunning aanvragen zodat ze er in elk geval de komende tien jaar kunnen blijven zitten.