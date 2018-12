Vermiste Iris uit Poeldijk in goede gezondheid teruggevonden

Agenten begonnen vanochtend een grote zoekactie naar het meisje van 14 uit Poeldijk. De leerlinge van ISW Hoogeland werd voor het laatst gezien aan de Professor Holwerdalaan. Even na half elf werd er alarm geslagen nadat ze niet op school verschenen was. Al snel werd een politiehelikopter ingezet om mee te zoeken op de route van haar huis naar haar school. De politie ging met man en macht op zoek. Hulpdiensten zochten vanavond naar haar in het water nabij de Kentucky Fried Chicken op de Wippolderlaan, meldde calamiteitensite District8. De politie deed dat in reactie op een getuige die meende dat hij daar had zien fietsen. De brandweer vond echter geen spoor van het meisje. Lees verder onder de foto.

Het 14-jarige meisje dat sinds vanmorgen werd vermist uit #Poeldijk is weer thuis en verkeert in goede gezondheid. Iedereen bedankt voor het meezoeken/ uitkijken. @PolWestland

Aanknopingspunten

Locatiedirecteur Han Versloot (ISW) bevestigde dat het meisje nooit op school is aangekomen nadat zij van huis vertrok. Er was bij de school ook geen indicatie van waar ze zich bevindt, noch aanknopingspunten voor het onderzoek.



Volgens Versloot was de moeder van het kind op school geweest en waren klasgenoten en personeel op de hoogte gesteld van de situatie. De school liet weten mee te leven met de ouders.



Het is vooralsnog onbekend waar het meisje de hele dag verbleef.



