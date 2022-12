Vertrek van stichting uit De Veiling maakt weg vrij voor de WOS: ‘Dit wordt een financieel tranendal’

Lierse Kerstmee­ting wordt inspireren­de kerstwande­ling op Tweede Kerstdag

Ook dit jaar zal op Tweede Kerstdag in De Lier een kerstmeeting plaatsvinden. Kwamen in voorgaande jaren honderden Lierenaars bij elkaar in een bedrijfshal, dit jaar zullen de deelnemers een inspirerende wandeling maken door het Bukkersgat, waarbij en passant ook de inwendige mens nog aan bod komt.

22 december