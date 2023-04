Vertrokken wethouder heeft nieuwe baan

Laatste Kidz for Kidz Survival in de Wollebrand levert maar liefst 29.000 euro op

De zesde en laatste editie van de Kidz for Kidz Survival in de Wollebrand in Honselersdijk heeft maar liefst 29.000 euro opgeleverd. Tientallen kinderen knalden nog één keer over de vijftien hindernissen in het recreatiegebied.