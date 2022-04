Vier aanhoudingen na grote vechtpartij met zestig mensen bij partycentrum in Honselersdijk

Video Brandweer redt hond uit goot in Den Hoorn

Een onschuldig ommetje eindigde vrijdagavond in een benarde situatie voor een hond in Den Hoorn. Tijdens de wandeling aan de Dijkshoornseweg bleef de hond met zijn poot vastzitten in een geul voor regenwater. De brandweer moest eraan te pas komen om de hond te bevrijden.

16 april