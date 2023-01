Vier jaar cel voor moeder die 10-jarig zoontje met pillen probeerde om te brengen

Interactieve kaart Zoveel baby’s geboren, personen overleden en nieuwe inwoners zijn er in Westland en Mid­den-Delfland

In bijna alle Nederlandse gemeenten kwamen er afgelopen jaar inwoners bij. Zo ook in Westland. Daar wonen nu 2562 personen meer dan begin 2022. De groei komt vrijwel volledig door migratie uit het buitenland, concludeert het statistiekbureau CBS op basis van cijfers tot december. In slechts negen gemeenten nam het aantal inwoners juist af. Een daarvan is Midden-Delfland.

5 januari