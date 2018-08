Vier jaar geëist voor 'hondsbrutale' inbraken in Westland

Bij een inbraak in de woning in Delfgauw van een 86-jarige vrouw, ging hij volgens de officier gewoon verder met het leeghalen van de woning in de aanwezigheid van de bejaarde vrouw. De vrouw werd wakker van het gestommel van de Hagenaar. Bij een inbraak in Poeldijk werd hij betrapt door de man des huizes en sloeg de verdachte op de vlucht op een herenfiets. Die reed hij kapot door tegen een lantaarnpaal te rijden. Vervolgens zou de verdachte een twaalfjarige jongen van zijn fiets beroofd hebben.

Scholier van fiets geduwd

,,Het slachtoffer werd bruut van zijn fiets geduwd terwijl hij net uit school kwam”, zei de officier van justitie bij de Haagse rechtbank. ,,Schandalig hoe mijnheer te werk ging.” In totaal zou hij betrokken zijn geweest bij 14 woninginbraken, ook in Pijnacker en De Lier. Van een deel van de inbraken staat niet vast dat hij zelf spullen heeft gestolen. De ontvreemde eigendommen werden later teruggevonden in een grote doos die de verdachte bij zijn moeder had staan. In die gevallen was er in ieder geval sprake van heling.

Overlijdensakte

Volgens de officier van justitie ging het om spullen die niet veel geld waard waren, maar voor de eigenaar een emotionele waarde vertegenwoordigden. Een trouwboekje, een overlijdensakte of een trouwring. De verdachte zelf ontkent bijna alle woninginbraken. Zijn DNA was anders wel aangetroffen op een jas en een zaklamp die bij de diefstallen waren achtergelaten. Dat wilde volgens de Hagenaar niets zeggen. ,,Ik leefde in een chaotische wereld, ik leefde overal en nergens.” Andere verslaafden waarmee hij optrok, zouden de jas of de zaklantaarn gebruikt kunnen hebben.

De man is onlangs gestart met een behandeling in een afkickkliniek. Volgens de advocaat van de verdachte moet hij de kans hebben die therapie af te maken. De officier van justitie wil dat hij eerst een celstraf gaat uitzitten.