Vier Westlandse wethouders nemen afscheid: ‘Het is de mooiste hondenbaan’

HTM-directeur over staking: ‘Als ik nu meer betaal, loop ik risico dat ik volgend jaar banen moet schrappen’

De Haagse stadsvervoerder HTM zit met de handen in het haar. Als het bedrijf haar werknemers niet meer salaris geeft dan leggen de bonden het ov in de stad plat. Maar volgens HTM-directeur Jaap Bierman is de vervoerder gewoon niet in staat om meer te betalen dan de 3,1 procent die nu op tafel ligt. ,,Dan moet ik volgend jaar misschien in de organisatie of dienstverlening snijden.’’

28 mei