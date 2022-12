Vietnamese premier bezoekt World Horti Center: ‘Belangrijk om kennis en innovaties te blijven delen’

met video Gettoblas­ters, hangjonge­ren en drugsover­last? ‘Welnee, dit wordt een speelplek voor de jeugd’

Gettoblasters, overlast gevende hangjeugd en drugsdealers die af en aan rijden. Dat is het doembeeld dat bewoners van het Waelpark in ‘s-Gravenzande hebben van de zogenoemde pumptrackbaan die op een berg in de nieuwe wijk moet komen. Maar volgens wethouder Michiel Ferwerda is dat helemaal niet aan de orde. ,,Het moet een speelplek voor kinderen van 7 tot 12 jaar worden.”

7:02