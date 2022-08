Vijftig tips voor in Monster vermist geraakte Jaïr (7): ‘Een zaak die ons allemaal raakt’

Zo'n 20 tips binnengeko­men voor vermiste Jaïr (7): ‘Hopelijk blijven ze dit de komende tijd doen’

De Peter R. de Vries Foundation heeft ongeveer twintig tips binnengekregen sinds het uitloven van een beloning voor de gouden tip over de in 1995 verdwenen 7-jarige Jaïr Soares. Donderdagavond maakte de stichting bekend de ultieme tip over zijn vindplaats te belonen met 250.000 euro. Kelly de Vries, voorzitter van het fonds, kan niet zeggen of de binnengekomen tips inhoudelijk belangrijke informatie bevatten.

