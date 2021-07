Vindster kat die een wereldreis maakte krijgt jaar later kitten cadeau: ‘Mooi aandenken aan bijzonder verhaal’

Kat Una, die achteraf eigenlijk Ufi bleek te heten, haalde vorig jaar alle nieuwssites. Het dier was met haar baasjes onderweg van Schotland naar Polen, toen ze in Hoek van Holland besloot de benen te nemen. Faye van Helden (21) , lid van de Facebookgroep ‘Team Dierenacties Westland eo’ zag dat er een verdwaalde kat was gespot en besloot actie te ondernemen. Ze ving de kat met een speciale kooi in de achtertuin van mensen bij wie het beest meerdere keren naar binnen was gelopen. Maar eenmaal gevangen, was het nog niet zo makkelijk om de eigenaar te achterhalen.