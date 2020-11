Vloeren vol kots en afgekloven kipkluifjes in wooncomplex: Senioren zijn overlastgevende jongeren spuugzat

Jan van Dijk begint direct te briesen. Gevraagd naar de overlast in het complex volgt het ene na het andere adres. ,,Daar woont een drugsdealer, daar ook en in dat huis op die verdieping gebruiken ze ook.” De voorzitter van de bewonerscommissie is het spuugzat. Hij bood woningcorporatie Vestia al aan om voor 1500 euro een knokploeg in te huren. ,,Ik denk dat ik er ook wel 2000 euro voor over heb. Ze moeten weggeslagen worden.”