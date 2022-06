Vlottenrace De Regenboog eindigt in nat pak voor iedereen

Kattentrap­je had Nala kunnen redden: ‘Ik voel me schuldig, had ik haar die nacht moeten gaan zoeken?’

Toen de kat van Margo Uijlenbroek verdween, had ze nooit gedacht aan verdrinking. Tot ze door een vriendin werd gewezen op de steile oevers in de nieuwbouwwijk waar ze net was komen wonen. Vier weken later werd Nala drijvend in het water gevonden.

15 juni