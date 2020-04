Voetbalster Mandy van den Berg zit in quarantaine in Spanje: ‘Alleen naar de supermarkt als de koelkast leeg is’

De voetbalster mag alleen nog naar buiten om boodschappen te doen en het vuilnis buiten te zetten. ,,In het begin denk je: ik ga zes keer per dag naar de supermarkt, zodat ik zo vaak mogelijk naar buiten kan.”

Toch is ze in de inmiddels zes weken durende lockdown pas vier keer buiten haar appartement geweest. ,,Ik vind dat we onze verantwoordelijkheid moeten nemen en dat betekent dus zo min mogelijk naar buiten gaan.” Dat betekent dat Van den Berg en haar vriendin om en om naar de winkel gaan en alleen als de koelkast ‘echt leeg’ is. ,,Pas als we van de laatste dingen niets meer kunnen maken, gaan we naar buiten.”