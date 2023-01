Voetbalverenigingen smachten naar ledlampen in de lichtmasten: ‘Scheelt echt duizenden euro’s’

column Deze brief van de gemeente is een lesje liegen voor beginners

Ik kreeg ‘m gisteren, evenals duizenden anderen: een kennisgeving van de nieuwe tarieven voor mijn parkeervergunning. De brief is een lesje liegen voor beginners. Hoe doortrapt. Hoe ploerterig. Hoe laaghartig. Het begint al bij de aanhef: ‘Waarom veranderen de tarieven?’ Er staat niet: ‘Waarom verhogen we de tarieven?’ Terwijl dat de boodschap is.

