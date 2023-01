Voetganger geschept door automobilist in Naaldwijk, slachtoffer met spoed naar ziekenhuis

Burgemees­ter Arends over Westlandse woningnood: ‘Jongeren staan te lang aan de kant’

Zorg dat we dit jaar op 10 locaties woningen kunnen bouwen voor onze jongeren. Dat is onze plicht aan een nieuwe generatie. Deze oproep aan alle Westlanders deed burgemeester Bouke Arends vrijdag in zijn nieuwjaarstoespraak. Daarin sprak hij over het tekort aan (betaalbare) woningen, vroeg zich af wie als starter nog een woning kan kopen of huren en concludeerde: „Te lang staan jongeren aan de kant”.

7 januari