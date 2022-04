Vogelaer neemt geplaagd Green Well Westland over: tuinders weer voorzien van aardwarmte

Driemaal is scheeps­recht: Bluesband Kingsdeal komt eindelijk naar Westland

Voor muziekliefhebbers in Westland is het driemaal scheepsrecht. Het optreden van de bekende bluesband Kingsdeal werd zowel in 2020 en 2021 aangekondigd, waarna twee keer een afgelasting volgde vanwege de coronamaatregelen. Komende zaterdag staat niets een optreden in de weg. In De Noviteit aan de Kloosterlaan 33 in Wateringen klinkt de Chicago Blues vanaf 20.30 uur.

