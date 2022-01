Vogels kijken neemt vlucht, Natuurlijk Delfland geeft tips aan beginners

Vogelen lijkt daarmee verlost te worden van zijn stoffige imago. Tegenwoordig is het bijna hip om met een verrekijker de natuur in te trekken en naar vogels te turen. De geweldige populariteit van vogels spotten laat zich gemakkelijk verklaren. Het is een goedkoop tijdverdrijf dat door iedereen gedaan kan worden.



Je hoeft er geen speciale talenten voor te hebben. Je hoeft er zelfs niet eens de deur voor uit. Gevederde schepsels ontdekken kan ook gewoon vanuit je keukenraam. Op zoek naar zoveel mogelijk soorten of juist die ene speciale. Vogelen is een spannende én ontspannende bezigheid tegelijk.