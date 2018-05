Volkstuintje is niet meer aan Westlander besteed

In Den Haag zijn ze niet aan te slepen: volkstuintjes. Maar de Westlander loopt er niet meer warm voor. Vergrijzing is ook in deze ‘tak van sport’ een probleem.

De volkstuinverenigingen (VTV) in Den Haag werken zelfs met wachtlijsten en ledenstops, maar in Westland gaat die trend niet op. ,,Wij hebben juist moeite om onze tuinen kwijt te raken”, zegt Hans Nordmann van Tuinpark Tuinders­lust in Poeldijk. Met dertig tuintjes is het terrein aan de Arckelweg een relatief kleine vereniging. ,,Jongelui zijn echt niet meer geïnteresseerd in een volkstuin.”

Campagne

Ook bij VTV de Noordbonnen in Hoek van Holland, waar veel Westlanders een stukje grond hebben, is er sprake van een overschot. ,,Op dit moment zijn er twee niet verhuurd, maar dat zijn er ook tien geweest”, zegt Henk Nieuwenhuizen. ,,Er is kennelijk geen behoefte meer aan. We moeten echt campagne voeren om de tuintjes te kunnen verhuren.”

Het tegenovergestelde zien volkstuinverenigingen in Den Haag. Wie een van de negentien tuinen van VTV Westerduin wil bemachtigen, kan zomaar tien jaar op de wachtlijst staan. Er is zelfs een ledenstop ingesteld. Ook voor een volkstuintje bij ATV Uithof moet je een jaar geduld hebben.

VTV De Mient in Wateringen is de vreemde eend in de bijt. De Westlandse vereniging heeft zeven mensen op de wachtlijst staan. ,,Allemaal mensen die met pensioen zijn en graag een tuintje willen. Maar ze komen allemaal uit Den Haag. Westlanders? Nee die zitten hier niet. Waarschijnlijk kunnen die zelf wel terecht bij een tuinder”, aldus voorzitter Jeannette Topée. Ze vindt het jammer dat er zo weinig jonge mensen een volkstuin willen. ,,Jongere mensen zijn actiever. We organiseerden vroeger veel, maar mensen zitten nu liever alleen op hun tuintje.”