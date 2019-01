‘Vondst zware metalen in Zandmotor is waarschuwing’

Uit onderzoek van NatureCoast, een Nederlands team van vijftien wetenschappers, bleek deze week dat de arseenconcentratie op sommige plekken zelfs boven de norm voor drinkwater ligt. Milieuwetenschapper Iris Pit (Universiteit Utrecht) verzamelde zand en water op de Zandmotor en vond de verhoogde concentratie in het water dat tussen de kleine zandkorreltjes in zat.



De oorzaak is volgens haar natuurlijk. ,,Al het zand wat nu de Zandmotor is, lag voor 2011 op de zeebodem onder andere omstandigheden dan nu. Doordat dit in korte tijd in contact is gekomen met de atmosfeer na de vorming van de Zandmotor, kwamen hoge concentraties arseen vrij.” Pit kaartte dit aan bij Rijkswaterstaat en deed meer onderzoek. Zij concludeerde samen met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) in 2013 dat het water en het zand niet schadelijk zijn voor recreanten. ,,Daarvoor zou iemand wekenlang kilo's zand via de mond moeten innemen, en dat is niet aannemelijk”, aldus Carola van Gelder van Rijkswaterstaat. De vondst levert volgens haar ook geen gevaar op voor de honden die regelmatig op de Zandmotor worden uitgelaten.