Voor de liefde verhuizen? Mieke doet het weer: ‘Het is dat hij zo leuk is, anders was ik hier nooit vertrokken’

Mieke kocht het appartement aan het Van Tijnplein in Naaldwijk in augustus 2020 nadat haar relatie uitging. Even woonde ze weer in haar ouderlijk huis in Naaldwijk, iets dat aan het begin van de ontluikende coronapandemie even intens als vertrouwd voelde. Tijdens de zoektocht naar haar eigen stekje keek ze in Naaldwijk, een plek die ze niet zomaar weer zou achterlaten.