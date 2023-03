Voor een cent per dag iedereen blij

Na de Koningin Julianaweg ook de Oudeland­straat op de schop: ‘Er klopt geen reet van die weg’

De Koningin Julianaweg in ’s-Gravenzande is net in een paar maanden tijd volledig opgekalefaterd en over een tijdje is de aangrenzende Oudelandstraat aan de beurt. Over de nieuwe aanpassingen aan de Koningin Julianaweg is niet iedereen even goed te spreken en de vrees is dat de Oudelandstraat nu hetzelfde te wachten staat. ,,Er klopt geen reet van die weg.”