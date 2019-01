'Voor mij geen negen tot vijf mentaliteit'

'Pinzger is mijn achternaam, oorspronkelijk kom ik uit Oostenrijk. Ik was zes toen ik naar Nederland ging, een broekie nog. Hoe, dat is een lang verhaal, maar kort: mijn vader leerde mijn moeder kennen en mijn moeder later een Hollander. Zo kwam ik in Vlaardingen terecht. In de Shibumi daar, dat was een pub, liep ik op mijn beurt mijn vrouw tegen het lijf. Ze komt uit 's-Gravenzande, maar we wonen in Naaldwijk. Beter. Hier kom ik meer tot mijn recht.



Twee kinderen heb ik, een jongen en een meid. Het is groot spul, gelukkig, al heb ik nooit last gehad van puberende kinderen. Mijn zoon is achttien en werkt. Mijn dochter is zestien en zit in 4 vwo. Die is nog niet toe aan vriendjes. Stel dat ze er een krijgt dan ben ik de laatste die het hoort. Ik kijk wel wat er komt, maar blijf een beschermende vader. Toch doen de kinderen wat ze willen. Dat ik van skiën houd betekent niet dat zij dat moeten doen. Wat dat betreft ben ik vrij makkelijk.