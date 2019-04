Voor tientallen miljoenen euro's aan crystal meth verstopt tussen kippenbouten in De Lier

De drugs werden bij een controle opgemerkt. Ze zouden worden vervoerd naar Engeland. Zowel de drugs als de kippenbouten zijn vernietigd. ‘De kippenbouten waren niet meer voor consumptie geschikt', meldt het Openbaar Ministerie. Een dag na de inval werd een 32-jarige man uit Amsterdam aangehouden. Ook doorzocht de Fiscale Inlichtingen en OpsporingsDienst (FIOD) panden in Amsterdam en Zwanenburg. Hierbij is beslag gelegd op de administratie en is 15.000 euro aan contant geld meegenomen. De verdachte werd begin deze week voorgeleid aan de rechter-commissaris die het voorarrest met twee weken verlengde. Het OM verdenkt hem van handel in drugs en witwassen.

80 miljoen

In februari werd het Westland ook al opgeschrikt door de vondst van crystal meth. In een bedrijfspand in Wateringen werd toen 400 kilo van de harddrugs aangetroffen. De straatwaarde van deze partij harddrugs lag volgens de politie rond de 80 miljoen euro. De Westlandse politiek uitte haar zorgen om ‘de opmars van de onderwereld in het Westland’.



