Voor zonsopkomst is het al druk met kerstinkopen bij slagers en bakkers in het Westland

Bij een slager in Den Hoorn was de drukte in de rijen rond 08:00 uur al aanzienlijk. Maar ook bij verschillende bakkers en slagers in het centrum van Wateringen stroomden het al vroeg vol. Een van de winkeliers geeft aan dat het hier om 07:00 uur al druk was.



Veel winkels sluiten vanwege de feestdagen vandaag een stuk eerder dan normaal en iedereen wil op tijd een stukje biefstuk of een stokbrood voor het kerstdiner in huis halen.