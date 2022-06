Voormalige kerk in Heenweg heeft na 68 jaar tóch een klok

Dat betekent dat na 68 jaar eindelijk de klok geplaatst is die in het oorspronkelijke ontwerp stond. De klok was bij de bouw van de kerk in 1954 wegens geldgebrek wegbezuinigd, maar de huidige eigenaar heeft besloten dat er in overeenstemming met de originele bouwtekening toch een uurwerk met Romeinse cijfers moest komen. Op de tekening was nog een duidelijke omschrijving te vinden van hoe de klok eruit moest zien, dus dat was niet zo moeilijk te maken.