Voorzitter Dirk Huis van Team Westland blikt terug op geweldige week: ‘We hadden een hele zware lading met ons mee’

Zittend in de grote zaal op de camping Les Trois Vallées in Argelès-Gazost, die de hele week het domein is van Team Westland, verbaast voorzitter Dirk Huis zich erover hoe snel de week in Frankrijk weer voorbij is gegaan. ,,De hele week is super verlopen”, blikt hij terug. ,,Er is geen gekkigheid gebeurd. Iedereen heeft z’n dingetje kunnen doen en we hebben er ook nog een mooi feestje van gemaakt.”