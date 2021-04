Vrachtwagen rijdt kledingwinkel binnen: ‘Chauffeur kon niet meer stoppen’

De chauffeur van de vrachtwagen bleef ongedeerd en er was niemand in de winkel aanwezig. ,,Dat is maar goed ook. De vrachtwagen is door de voordeur gereden waar ook onze klanten naar binnen komen”, vertelt mede-eigenaar van XL Bedrijfskleding Kevin van Gulik. De winkelier is momenteel de schade aan het beramen. De grond ligt bezaaid met glas en kledingrekken zijn omver gereden.



De gemeente en brandweer hebben gekeken of er gevaar voor instorting is. Daar is volgens Van Gullik gelukkig geen sprake van. ,,Het is voornamelijk glas en een stalen bint die het moesten ontgelden. De betonnen steun van ons gebouw is nog in takt.”