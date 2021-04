Vrachtwagen rijdt kledingwinkel binnen

Huurder gecrashte Lamborghi­ni belooft megaschade te betalen: ‘Geen auto die je zomaar even steelt’

16 april De huurder van de Lamborghini die woensdagavond met een snelheid van 200 kilometer per uur crashte op de N3 bij Dordrecht, belooft alle schade te betalen. Dat heeft de man toegezegd aan de verhuurder in De Lier. Hoewel de huurder niet zelf reed, beseft hij dat hij voor de kosten moet opdraaien. Het racemonster had een dagwaarde van naar schatting 230.000 euro.