Vrachtwagenspektakel in Westland: ‘Groter hoeft niet altijd beter te zijn’

Een inmiddels bekend evenement in Westland, is het jaarlijkse Tekno festival. Eind mei verzamelen zich wederom zo’n 100 vrachtwagens aan de Coldenhovelaan in De Lier. ‘Klein happie, klein drankie en een aantal leuke activiteiten’. Robbert Verbeek (41) is mede-organisator van dit vrachtwagenspektakel.

Verbaast u zich over het succes van het Tekno festival?

,,Nou, inmiddels doen we het alweer 15 jaar, dus we zijn wel wat gewend. De eerste keer waren we wel enorm verbaasd. Waar we wél nog steeds van opkijken, is het feit dat bezoekers uit alle windstreken komen. Uit heel Europa komen ze naar onze dag toe. We hebben zelfs een shuttlebus rijden van en naar Schiphol, die voornamelijk Ierse en Scandinavische bezoekers pendelt.’’

Wat is er zoal te doen?

,,Er is een truckshow met ongeveer 90 voertuigen. Voor de kinderen is er een hoop vermaak. Er is een hapje en een drankje. Voor het goede doel kunnen mensen meerijden met een paar bijzondere wagens. Ook als je geen groot rijbewijs hebt, kun je met een vrachtwagen van DON Opleidingen rijden. Lekker de weg op met een instructeur. Uiteraard zijn er modellen te koop, bijzondere modellen met leuke, interessante kortingen. En als klap op de vuurpijl is er een optreden van Henk Wijngaard.’’

Hoe is het ooit begonnen?

,,Als een gek ideetje. We wilden iets leuks op de zaterdag. Een paar vrachtwagens uitstallen met een drankje erbij, dat was het idee. Daar kwam toen gelijk al drie- tot vierduizend man op af. De sfeer is nog steeds leuk, het is belangrijk om dat te bewaken. Groter hoeft niet altijd beter te zijn.’’

Wordt het dit jaar anders dan andere jaren?

,,Ja. Henk Wijngaard.’’

Wat heeft u zelf met vrachtwagens?