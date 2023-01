Vredekerk in De Lier volledig vernieuwd

Nieuwe aanslag bij Westlandse kweker haalt niets uit: ‘Woonpark voor arbeidsmi­gran­ten komt er sowieso’

Uitzendbureau Tradiro uit De Lier maakt zich grote zorgen over de gezondheid en veiligheid van Paul Fransen en zijn vrouw. Op het perceel van de orchideeënkweker in De Lier, dat gekocht is door Tradiro, is afgelopen zaterdag opnieuw brand gesticht. Op de plek van de kassen moet een woonpark voor arbeidsmigranten komen. ,,Dat gaat er sowieso komen.”

23 januari