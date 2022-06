Vrees voor alcoholmisbruik en toename van overlast bij verruiming openingstijden horeca

Team Westland Diaken Walter Burgering ervaart dankbaar­heid op de Tourmalet

Team Westland is deze week in Frankrijk om de Col du Tourmalet te beklimmen. Het doel is zoveel mogelijk geld op te halen in de strijd tegen kanker. Elke dag portretteren we een deelnemer. Vandaag deel 4: Walter Burgering (63).

23 juni