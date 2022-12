Vrees voor hoge kosten, maar opvang voor Oekraïners in Maasland komt er

De opvang van 51 Oekraïners in Maasland kan uitdraaien op een financiële zeperd voor de gemeente. Die vrees heeft Mijn Partij, de grootste partij in Midden-Delfland. Een raadsmeerderheid in de groene buffergemeente heeft echter voldoende vertrouwen om het plan voor de bouw van flexwoningen voor deze groep vluchtelingen te steunen. De woningen blijven tien jaar staan, zo is de bedoeling.