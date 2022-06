Vreugdenhil stopt samenwerking met JanPol, Tradiro biedt medewerkers uit Oekraïne en Polen contract aan

Vakbonden én streekver­voer­der EBS waarschu­wen: ‘Werk thuis of pak de fiets’

Medewerkers in het openbaar vervoer in de Haagse regio leggen de komende twee dagen, vanwege een conflict met de vervoerders over het salaris, het werk neer. Bij de HTM gaat donderdag alles plat. Bij het streekvervoer (EBS) morgen is dat nog onzeker, omdat niet alle chauffeurs staken. ,,Mensen kunnen toch beter thuis werken of met de fiets gaan.’’

31 mei