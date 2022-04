Vrijmarkt als vanouds in Naaldwijk: tientallen kleedjes met prullaria

Doelpunten­gek­te in 4E: RVC Celeritas maakt nu al de honderdste (!), maar Oliveo is vier minuten eerder

Goals, goals en nog eens goals. Wie in de vierde klasse E wekelijks bij RVC Celeritas en Oliveo langs de lijn staat kan zijn lol op. De clubs zijn niet alleen in een hevige titelstrijd verwikkeld, maar ook in een nek-aan-nekrace als het gaat om het aantal gemaakte doelpunten. Beide clubs passeerden zaterdag al in speelronde 19 de magische grens van honderd (!) treffers. Alleen was het de vraag wie eerder zou zijn.

