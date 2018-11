Vrijspraak, maar ook oude én nieuwe celstraf voor drugsbezit

F. beging op 30 april in Den Haag onder het oog van de politie een verkeersovertreding en sloeg vervolgens op de vlucht. Toen hij zich klem had gereden in een doodlopende straat, werden de drugs in zijn huurauto gevonden. Later op die dag vond de politie in een mede door F. gehuurde loods aan de Koopmanstraat in Naaldwijk overigens nog eens anderhalve kilo cocaïne en ruim tien kilo hennep. Daarvan wordt F. vrijgesproken. De politie had volgens de rechtbank verzuimd de andere huurder van de loods op te sporen.

Vingerafdrukken

Op de drugsverpakkingen in de loods zaten ook nog vingerafdrukken waar de politie geen onderzoek naar had laten doen. ,,Daardoor kan de rechtbank onvoldoende uitsluiten dat de drugs in de loods van iemand anders zijn”, zo luidt de conclusie in het vonnis. Vanwege de gedeeltelijke vrijspraak viel de opgelegde straf lager uit dan de eis van vier jaar cel die het OM had laten horen tijdens de behandeling van de strafzaak twee weken geleden.



F. was in februari 2016 al veroordeeld tot drieënhalf jaar gevangenisstraf voor eveneens drugscriminaliteit. Hij werd toen vervroegd vrijgelaten op de voorwaarde dat hij zich verre van drugs zou houden. Omdat hij nu opnieuw in de fout is gegaan, moet hij van de rechtbank nu ook die vorige straf helemaal gaan uitzitten, en dat komt neer op veertien maanden. Met de nieuwe straf erbij moet moet F. nu dus 29 maanden, bijna tweeënhalf jaar, gaan uitzitten van de rechtbank.



