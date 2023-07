Vrijspraak van misbruik 88-jarige in Naaldwijks verzorgingstehuis

column Als de sodemieter bouwen die woningen

Wat een feest was het om, na een onderbreking van een jaar of vijf, weer eens voorop te gaan tijdens het Varend Corso. Wat heb ik genoten van het Corso dat er in de loop van de jaren nog mooier op is geworden en van het enthousiasme van het publiek langs de Westlandse waterkant dat nog steeds onverminderd groot is.