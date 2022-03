Vrijwel altijd voorspellen partijen het paradijs, zonder te zeggen wat het kost

Lijsttrekkersdebat De spannende strijd om de kiezer op rechts: ‘Westlander weet waar de LPF voor staat’

De gemeenteraadsverkiezingen naderen met rasse schreden. Tien Westlandse partijen strijden om de plekken op het pluche. Wie zijn hun lijsttrekkers en wat willen ze? In vijf digitale duodebatten stellen we ze voor. Vandaag het laatste deel: Dave van Koppen (LPF) en Jasper van der Voort (Forum voor Democratie). ,,Ik ga me echt niet verplaatsen in Poetin.”

12 maart