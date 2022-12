‘Vrijwilligers krijgen veel te weinig voor oud papier’

Waarom profiteert Westland niet van miljarden voor verbete­ring openbaar vervoer in Zuid-Hol­land?

Het openbaar vervoer in Westland is nog steeds niet best, maar als er dan een flinke financiële injectie van miljarden euro's wordt gegeven aan het openbaar vervoer in Zuid-Holland, krijgt de tuinbouwgemeente niks. Dat verbaast de fractie van Westland Verstandig, die het gemeentebestuur om opheldering heeft gevraagd.

