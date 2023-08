Vrijwilligers van The Vineyard hebben het weer voor elkaar: honderden rijpe trossen druiven

indebuurt.nl 6 x deze zaken openden en sloten de afgelopen tijd in Delft

Ondernemers zitten niet stil in Delft. Er wordt een hele hoop verhuisd, gesloten of geopend in de stad. Zo kregen we er in de afgelopen maanden een aantal zaken bij, maar gingen er ook een paar dacht. Heb je niet alles bij kunnen houden? Geen probleem, hier volgt een overzicht.