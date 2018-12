Vrouwen in mannenwereld: ‘Ik heb zitten zweten in die vrachtwagen’

,,Soms moeten mijn mannelijke collega’s even ontdooien”, zegt Sandra Vreugdenhil met een grijns. Net als de mannen slijt zij haar dagen in de cabine van een vrachtwagen - alleen dan met haar haren perfect gemodelleerd en make-up op. ,,Al begeven we ons in een mannenwereld, we blijven vrouwen. Zolang we maar kunnen meedraaien.”



En dat doet zij. Zonder enige moeite rijdt de 43-jarige Heulenaar haar DAF bakwagen het terrein van orchideeënkweker Sion op. Ook het stuwen en lossen gaat de vrouw, die na een reorganisatie bij PostNL vorig jaar het vrachtwagenwezen in dook, heel gemakkelijk af.



,,Toen ik net begon vond ik het verschrikkelijk. Niets aan. Ik heb zitten zweten in die wagen. Alleen al bij het zien van zo’n groot ding ontstond totale paniek.”