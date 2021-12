Vuurtonnen niet aan te slepen door lockdown: ‘Toch nog feestje met vrienden, maar dan buiten’

Nog drie jaar cowboy­feest­jes bij Olsthoorn en dan wordt de feesttent gesloopt

Het is gedaan met de cowboyfeesten in de feestschuur van Olsthoorn Ranch in Naaldwijk. De ondernemer heeft met de gemeente afgesproken dat de zaak die niet helemaal volgens de regels gebruikt werd over drie jaar tegen de vlakte gaat.

27 december